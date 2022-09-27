Макрон отправляет своего спецпосланника в Баку и Ереван

Специальный посланник Франции по Южному Кавказу Брис Рокфей до конца недели посетит Азербайджан и Армению для содействия в урегулировании нерешенных вопросов между сторонами, сообщает МИД Франции.

«В продолжение переговоров президента Макрона с его армянским и азербайджанским коллегами посол Брис Рокфей, специальный посланник по Южному Кавказу, направится на этой неделе в Баку, а затем в Ереван», - говорится в сообщении ведомства.