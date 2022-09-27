Призер Олимпиады в Токио, чемпион мира, знаменитый дзюдоист Саид Моллаеи, который с мая этого года выступает за Азербайджан, подписал контракт с бакинским клубом Judo Club 2012.

В церемонии подписания приняли участие вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли, советник президента Федерации Натик Багиров, глава Judo Club 2012 Азер Аскеров и исполнительный директор клуба Мубариз Джафаров.

30-летний уроженец города Урмия Саид Моллаеи заявил, что гордится тем, что выступает под флагом Азербайджана и будет отныне представлять Judo Club 2012.

«Обычно я тренируюсь на базе сборной Азербайджана. Но когда я увидел условия в Judo Club 2012, не мог не восхититься, - говорит спортсмен. – Я был на сборах и соревнованиях во многих странах, но нигде я не видел таких потрясающих условий».

По словам Азера Аскерова, то, что столь титулованный дзюдоист будет теперь тренироваться в Judo Club 2012, станет большим стимулом для молодых и юных спортсменов клуба.

В свою очередь, Натик Багиров заметил, что сейчас для сборной Азербайджана строится новая база, а пока Judo Club 2012 с радостью открывает свои двери для различных сборных страны. В частности, сейчас в клубе тренируется юношеская команда Азербайджана.