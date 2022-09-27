В рамках официального визита в Грузию первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с министром обороны этой страны Куаншером Бурчуладзе.

В ходе встречи К.Велиев подчеркнул высокий уровень отношений между двумя странами.

Было отмечено, что эти отношения, отвечающие взаимным интересам, служат обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.