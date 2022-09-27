Службы безопасности Германии предполагают, что три ветки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", пострадавшие от предполагаемой диверсии, получили настолько серьезные повреждения, что уже никогда не будут пригодными для эксплуатации, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

Источники отмечают, что если их быстро не отремонтировать, в трубы попадет большое количество соленой воды, которая вызовет коррозию.

Как и Еврокомиссия, немецкие органы безопасности и Федеральная разведывательная служба Германии (BND) считают случившееся актом диверсии, указывает газета. BND взяла на себя ведущую роль в расследовании, в числе прочего она изучает спутниковые снимки с движением кораблей перед взрывами на газопроводах.

Предполагается, что три ветки СП и СП-2 пострадали от целенаправленных взрывов, поскольку размер пробоин очень велик, высока была и скорость падения давления в трубопроводах, сообщает издание, ссылаясь на информацию, имеющуюся в ее распоряжении. Поэтому, согласно одной из версий, на двух трубах "Северного потока" и одной трубе "Северного потока - 2" водолазы закрепили взрывчатку. Кроме того, отмечается значительное расстояние между тремя местами, в которых возникла течь.

Инцидент изучает в числе прочего и кризисный штаб МИД Германии, консультации о последствиях случившегося проводят несколько федеральных министерств и ведомство федерального канцлера.