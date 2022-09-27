И Сербия не признает результаты российского «референдума» в Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет признавать результаты «референдумов», проведенных в четырех захваченных РФ областях Украины, сообщает Reuters в среду.

«Сербия… не признает этого («референдума»), поскольку она придерживается международного права, Устава ООН и резолюций ООН», - сказал Вучич журналистам на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

«Мы защищаем нашу собственную территориальную целостность, и в наших интересах защищать территориальную целостность других международно признанных стран», - добавил глава сербского государства.