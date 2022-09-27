Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о намерении созвать заседание Совбеза ООН из-за повреждений «Северного потока» и «Северного потока-2». Она сочла произошедшее «провокациями», передают российские СМИ.

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2»,— написала Захарова в Telegram.

В Кремле отрицают причастность России к авариям и считают, что из-за случившегося США наращивают прибыль.