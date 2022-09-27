Зеленский благодарит Эрдогана за принципиальную позицию

Согласно сообщению, Зеленский высоко оценил личную роль Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища в Турции украинским командирам, поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Провел предметный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за принципиальную позицию по непризнанию незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях", - сказал Зеленский.

В то же время турецкий президент заверил, что для освобожденных украинских военных будут созданы все необходимые условия, равно как и для родственников, которые будут посещать их в Турции.

Во время разговора была отмечена ключевая роль Турции в организации работы "зерновой инициативы", в рамках которой из украинских портов вышли уже 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки. Стороны также выразили надежду на дальнейшую беспрепятственную работу зерновых коридоров.

Турецкое издание Hurriyet сообщает, что лидеры Украины и Турции обсудили и развитие войны России против Украины. В частности, Эрдоган заявил, что Турция готова внести любой необходимый вклад для завершения войны путем мирных переговоров.