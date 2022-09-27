Президент и МИД Грузии обвиняют Лукашенко

МИД Грузии также выступил с заявлением в связи с поездкой президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию, где он провел переговоры с главой так называемой «республики» Асланом Бжания.

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает "визит" Александра Лукашенко в оккупированный регион Абхазии с нарушением государственной границы Грузии, что является грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права. Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах", - говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии в связи с визитом белорусского президента Александра Лукашенко в Абхазию, грузинская сторона «выразила по этому поводу крайнюю обеспокоенность и потребовала от Беларуси дополнительных разъяснений».