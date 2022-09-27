США, Германия и Швеция ударили HIMARS
США, Германия и Швеция ударами реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS отработали оборону Прибалтики, сообщает Минобороны Швеции.
Согласно сообщению, учения начались с прилета из Германии военно-транспортного самолета, который доставил в Швецию установку HIMARS, приписанную к 56-му командованию полевой артиллерии армии США в Европе и Африке. РСЗО выпустила шесть ракет, после чего была обратно загружена в самолет и отправлена в Германию.
Для стрельбы использовались 227-миллиметровые реактивные снаряды М31 с осколочно-фугасной боевой частью массой 91 килограмм, наводимые посредством GPS.