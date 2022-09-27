У Зеленского спрогнозировали, при каких условиях война закончится

Война в Украине может закончиться через 3,5 месяца после взятия Донецка и Луганска. С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он назвал две составляющие, необходимые для завершения войны: "Первая составляющая - количество техники. Вторая - падение одного из городов - Луганска или Донецка".

"После падения Луганска и Донецка 3-3,5 месяца и война окончательно закончится на полностью освобожденных территориях Украины, в пределах границ 1991 года", - считает Подоляк.