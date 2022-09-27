Армяне стреляют на границе: ранен азербайджанский военный

Министерство обороны Азербайджана заявило о нарушении Арменией соглашения о прекращении огня.

Согласно сообщению, несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня, подразделения вооруженных сил Армении 28 сентября около 18:00 обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Алагелляр Кельбаджарского района. В результате обстрела ранение получил военнослужащий азербайджанской армии Ниджат Искендеров.

Отмечается, что военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь. Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанном направлении, предприняты адекватные ответные меры.

Минобороны Азербайджана еще раз напоминает, что вся ответственность за инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое целенаправленно нагнетает обстановку.