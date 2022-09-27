Бегущим в Финляндию россиянам вручают повестки на границе

На границе с Финляндией в Выборгском районе Ленобласти заработал мобильный военкомат. Повестки выдают тем, кто подлежит мобилизации, сообщают российские СМИ.

Мобильный пункт отбора на военную службу открыли рядом с пунктом пропуска «Торфяновка». В администрации Выборгского района заявили, что его работа «организована в рамках закона». Как долго он там пробудет, пока неизвестно.

Ранее мобильный военкомат развернули на КПП «Верхний Ларс» у границы с Грузией. После объявления мобилизации на российско-грузинской границе собралась 16-километровая автомобильная пробка из бегущих от призыва на войну в Украину.