Армянский суд непреклонен: Тоноян останется в тюрьме

Антикоррупционный суд в Армении в очередной раз отказался освободить экс-министра обороны Давида Тонояна из-под ареста, сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвоката Сергея Ованнисяна.

"Как и в предыдущих случаях, суд отклонил наше ходатайство, мотивируя это тем, что Тоноян был министром обороны и, находясь на свободе, может использовать свое влияние и связи для воздействия на свидетелей и следственный процесс", - сказал Ованнисян.

Защита в ответ готовит апелляционную жалобу.

Экс-министр обороны Армении обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, экс-глава управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, участвовавший в оружейных сделках бизнесмен Давид Галстян и др. Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн.