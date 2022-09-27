Экс-главу МНБ наконец выпустили на свободу

Бывший министр национальной безопасности Нахчыванской Автономной Республики Вели Алескеров сегодня, 28 сентября, был освобожден из пенитенциарного учреждения, сообщили местные СМИ.

Накануне адвокат Алескерова - Вугар Хасаев сообщил haqqin.az, что была рассмотрена кассационная жалоба в отношении его подзащитного. По словам адвоката, Верховный суд сократил срок заключения Алескерову до 6 лет, 9 месяцев и 20 дней. Поскольку данный срок уже отбыт Алескеровым, так как он находился в заключении с 2016 года, было принято решение о его освобождении.