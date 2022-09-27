«Россия вывела вторжение в Украину на новый уровень»: Евросоюз анонсировал новые санкции

Власти Евросоюза предложили новый пакет санкций против России.

Meduza передает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции, сказала, что «Россия вывела вторжение в Украину на новый уровень. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию».

По ее словам, в рамках очередного пакета предлагается: продолжить ограничивать торговлю, запретив импорт российских продуктов на семь миллиардов евро; расширить список запрещенных к поставке в РФ товаров в сфере авиационных и электронных компонентов, химических веществ; запретить гражданам ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний; разработать юридическую базу для введения потолка цен на российскую нефть; ввести санкции против лиц, которые будут обходить рестрикции против России.