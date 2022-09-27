Посол Копыркин отправился на армяно-азербайджанскую границу

Посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с военно-воздушным атташе при посольстве Вячеславом Косовым и командующим Объединенной армяно-российской группировкой войск Тиграном Парваняном отправился на армяно-азербайджанскую границу.

Армянские СМИ со ссылкой на сообщение российского дипведомства пишут, что посол Копыркин встретился с представителями армянского армейского командования на местах, ознакомился с обстановкой на армяно-азербайджанской границе, посетил расположения отдельной батальонной группы 102-й российской военной базы в Горисе и отдельной авиационной группы российского миротворческого контингента в Сисиане.