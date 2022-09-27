Распространяемая Арменией информация о нарушении перемирия подразделениями азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что, распространяя подобного рода сообщения, Минобороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника, указали в Министерстве.