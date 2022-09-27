В Дагестане пропала журналистка «Радио Свобода»

Журналистка «Радио Свобода» и режиссер Юлия Вишневецкая пропала в Дагестане. Она не выходит на связь с тех пор, как ее задержали на протестах против частичной мобилизации в Махачкале. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на близких журналистки.

Уточняется, что в Дагестане Юлия находилась по редакционному заданию — снимала репортаж о сельской школе и канатной дороге в горном селе Согратль для издания «Репортер» и «Радио Свобода».

Ее муж, журналист Шура Буртин, рассказал, что перед задержанием 26 сентября Юлия возвращалась в Махачкалу, обратила внимание на протесты в центре города и захотела снять репортаж. Митинг уже заканчивался, Юлия зашла в кафе, после чего ее задержали. Ночь она провела в ОВД вместе с задержанными во время протестов. На следующий день ее отвезли в Советский суд Махачкалы и дали пять суток административного ареста по статье 20.2 п. 6.

«Для исполнения наказания ее... доставили в ОВД Карабудахкент... Однако днем 28-го дежурный ОВД заявил, что Юлии там нет. По словам члена ОНК Омара Омарова, она перенаправлена в Махачкалу, и ей будут выдвинуты обвинения в организации митингов. Однако в ИВС Махачкалы адвокату Марине Дубровиной сказали, что Юлии нет и там. Юлия Вишневецкая уже двое суток практически без сна, без связи, без помощи адвокатов, при ней нет самых необходимых вещей», — говорит Буртин.