Британия обещает поддерживать Украину до победы над Россией

«Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании до тех пор, пока президент Путин не потерпит поражение». Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Reuters.

Отмечается, что Трасс четко дала понять, что Британия никогда не признает попытки России аннексировать суверенную территорию Украины.

Украинский президент в своем Telegram-канале также сообщил об этом разговоре. "Ожидаем лидерство Лондона и в реакции на российские псевдореферендумы. Ответом должно быть только усиление военной и финансовой поддержки Украины", – написал он.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о телефонном разговоре Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.