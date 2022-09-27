США передадут Украине еще 18 HIMARS

Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который, в частности, входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

По данным Associated Press, пакет включает финансирование 18 HIMARS и боеприпасов к ним, а также 12 систем Titan для противодействия БПЛА, около 300 автомобилей, десятки грузовиков и прицепов для перевозки тяжелой техники, радары, средства связи и наблюдения, другое снаряжение для военных.

Издание также отмечает, что новая помощь направлена на обеспечение долгосрочных потребностей Украины в обороне, поэтому на получение систем может уйти год или два.