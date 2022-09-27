Пашинян проводит закрытую встречу с однопартийцами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит закрытую встречу со своими товарищами по команде - депутатами фракции «Гражданский договор». Армянские СМИ пишут, что встреча продолжается несколько часов.

Отмечается, что у депутатов ГД есть вопросы к Пашиняну. «В частности, после 13 сентября и последующих событий есть накопившиеся вопросы, которые нуждаются в разъяснении. За это время Пашинян отправился в США, Нью-Йорк, затем во Францию, провел различные встречи, и нужно понять, что было в центре обсуждений», — сказал источник во фракции.

Он также сообщил, что члены команды Пашиняна обеспокоены встречей экс-президентов Армении в резиденции католикоса.