Румыния и Латвия призывают своих граждан немедленно покинуть Россию

В МИД Румынии рекомендовали своим гражданам покинуть территорию РФ и воздержаться от «необязательных поездок» в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства в среду.

В заявлении указывается, что «в контексте недавних событий в РФ, в том числе объявления от 21 сентября 2022 года частичной мобилизации», МИД Румынии рекомендует своим гражданам «избегать необязательных поездок в РФ, а тем, кто временно находится в этой стране, рассмотреть возможность скорейшего выезда с территории РФ».

С аналогичным обращением выступил и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, призвав граждан страны покинуть территорию России. Он также рекомендовал латвийцам не посещать Россию. «Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России,— покинуть страну как можно скорее»,— написал глава МИД в Twitter.

Отметим, что сегодня, 28 сентября, американское посольство в Москве, также попросило граждан США уехать из России.