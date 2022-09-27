Глава украинской разведки рассказал о переговорах Киева и Москвы

Украина и Россия ведут переговоры об обмене пленными по формуле "всех на всех", сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По словам Буданова, переговорный процесс об обмене военнопленными достаточно изнурительный. В частности, последний обмен, когда в Украину вернулись 215 военных, готовился более двух месяцев.

Украинские СМИ отмечают, что глава военной разведки не уточнил, о каком количестве украинских пленных сейчас ведутся переговоры. По словам вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, всего в плену сейчас находятся около 2,5 тысяч украинцев. Россия называет большую цифру - более 6 тысяч человек.