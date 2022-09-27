Министр энергетики Турции призвал «объединить» восток и запад Каспия

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез считает необходимым налаживание более тесного взаимодействия между тюркскими государствами в области энергетики. Такое заявление глава турецкого ведомства сделал на встрече министров энергетики Организации тюркских государств в Алматы, передает Anadolu.

По словам Донмеза, за последние три года энергетический рынок переживает критический период. «Наши страны обладают взаимодополняющими особенностями во многих областях, и необходимо использовать этот потенциал с целью взаимодействия, в том числе в плане реализации нефтегазовых проектов. Необходимо работать над улучшением взаимодействия в сфере энергетики. Мы должны объединить восток и запад Каспия», - считает Донмез.

Министр отметил успешные инициативы Турции в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). «Доля ВИЭ в общей установленной мощности Турции достигла 54 процентов. Турция является одной из ведущих стран в секторе ветроэнергетики», - отметил Донмез.

По его словам, Турция рассчитывает снизить зависимость страны от импорта энергоресурсов и в этой связи наращивает усилия по разведке нефти и газа в Черном и Средиземном морях.