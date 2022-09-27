Совбез Турции призвал Армению выполнять свои обязательства

Сегодня состоялось заседание Совета безопасности Турции, на котором обсуждались и последние события в регионе Южного Кавказа.

АПА пишет, что участники заседания осудили провокационные действия Армении против Азербайджана.

Было отмечено, что власти Армении должны воспользоваться предоставленной им возможностью для мирного урегулирования и выполнить взятые на себя обязательства.