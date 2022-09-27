Совбез Турции призвал Армению выполнять свои обязательства
Сегодня состоялось заседание Совета безопасности Турции, на котором обсуждались и последние события в регионе Южного Кавказа.
АПА пишет, что участники заседания осудили провокационные действия Армении против Азербайджана.
Было отмечено, что власти Армении должны воспользоваться предоставленной им возможностью для мирного урегулирования и выполнить взятые на себя обязательства.
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