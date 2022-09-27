Полиция Ирана пригрозила протестующим

Полицейская служба Ирана заявила, что «будет решительно бороться с демонстрантами, нарушающими общественный порядок» в ходе несанкционированных протестов, охвативших страну после смерти Махсы Амини, передает Anadolu.

В заявлении полицейской службы Исламской Республики говорится: «Полицейская служба всеми силами будет противостоять заговорам противников революции и вражеских элементов, решительно бороться с теми, кто нарушает общественный порядок и безопасность».

Согласно кадрам, распространенным в соцсетях, протесты продолжались в нескольких городах Ирана, в частности, в Тегеране, Сенендедже, Бушехре, Ширазе и Йезде.