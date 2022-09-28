В Белом доме назвали «нелепыми» слова Захаровой

Намеки России об ответственности США за утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются нелепыми, заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает Agence France-Presse.

«Это нелепо», – ответила она, комментируя высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли США свою угрозу в отношении газопроводов «Северный поток».

«Мы все знаем, что Россия имеет давнюю историю распространения дезинформации и снова занимается этим здесь», – заявила Уотсон.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия планирует созвать заседание Совбеза ООН в связи с инцидентами с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток 2».

В ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Снижение зафиксировали в трубе «А» в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. В тот же день давление упало на обеих нитках «Северного потока». Шведские сейсмологи заявили о двух взрывах, зарегистрированных в этом районе. Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.