Евросоюз планирует ввести санкции против идеолога «русского мира» Дугина

Евросоюз в рамках восьмого пакета антироссийских санкций намерен внести в санкционный список почти 30 физических и восемь юридических лиц. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, ЕС намерен ввести санкции в отношении философа, идеолога «русского мира» Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.