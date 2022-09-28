Евросоюз планирует ввести санкции против идеолога «русского мира» Дугина
Евросоюз в рамках восьмого пакета антироссийских санкций намерен внести в санкционный список почти 30 физических и восемь юридических лиц. Об этом пишет издание Politico.
По данным издания, ЕС намерен ввести санкции в отношении философа, идеолога «русского мира» Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также главы концерна «Калашников» Алана Лушникова.
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