Российский военнослужащий Алексей поступил на службу четыре месяца назад, чтобы рассчитаться с кредитами. Его отправили воевать в Украину после короткого обучения на механика-водителя танка. Свою историю он рассказал Русской службе BBC.

В видеоролике Алексей говорит, что после того, как танк был подстрелен ракетой и весь остальной экипаж погиб, Алексей решил сдаться в плен. По его словам, было страшно, потому что ему говорили, что украинцы "допрашивают, пытают, убивают". Но на деле все оказалось не так, отмечает Алексей.

Теперь он чинит российскую технику для украинской армии, после окончания войны планирует остаться в Украине, если ему разрешат.