В России погиб очередной топ-менеджер

ООО «Цифровая логистика» является дочерней фирмой РЖД. Компания занимается цифровизацией процесса продаж грузовых железнодорожных перевозок.

Это уже восьмая смерть российского топ-менеджера с начала 2022 года, напоминает Moscow Times. 1 сентября в результате падения из окна Центральной клинической больницы управделами президента в Москве погиб вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов. 5 июля в коттеджном поселке под Петербургом нашли тело Юрия Воронова – гендиректора транспортной компании «Астра Шиппинг», которая в том числе работала на арктических подрядах «Газпрома». 61-летний топ-менеджер погиб от выстрела в голову. 18 апреля в Москве был найден мертвым вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, а также его беременная жена и 13-летняя дочь. По версии следователей, Аваев застрелил жену и ребенка, а потом покончил с собой. Чуть позднее на вилле в Испании нашли тело бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени. Там же обнаружили зарезанными его жену и дочь. В январе в элитном поселке Ленинский под Петербургом нашли мертвым 60-летнего главу транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана. Рядом с телом лежала записка, в которой он жаловался на боли в сломанной ноге. В марте в Ленобласти обнаружили тело заместителя гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова. Рядом с ним также нашли предсмертную записку, содержание которой решили не разглашать. В мае в подмосковных Мытищах при странных обстоятельствах скончался бывший топ-менеджер «Лукойла», миллиардер Александр Субботин.