В России погиб очередной топ-менеджер
В Москве в среду, 28 сентября, нашли мертвым директора по коммуникациям ООО «Цифровая логистика» Павла Пчельникова, сообщают российские СМИ.
Тело мужчины лежало на балконе его квартиры. По предварительным данным, он покончил с собой. Пчельникову было 52 года. За месяц до этого он публиковал фотографии из отпуска и, судя по ним, весело проводил время.
ООО «Цифровая логистика» является дочерней фирмой РЖД. Компания занимается цифровизацией процесса продаж грузовых железнодорожных перевозок.
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