Зеленский напомнил: «Сейчас не 2014 год»

Главной задачей Украины является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые «референдумы» и связанные с ними угрозы, сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в среду, 28 сентября.

"Сейчас не 2014 год. Все все понимают. И будут обязательно действовать. Если кто-то там, в России, думает, что они смогут "проскочить" со всем тем, что делают на оккупированной территории, если кто-то там, в России, надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись очередных российских заявлений об аннексии, то они в России ошибаются", - цитируют Зеленского украинские СМИ.

Президент Украины поблагодарил мировых лидеров за поддержку и подчеркнул, что Украина не будет мириться с попытками РФ захватить любую ее территорию.