После разговора с Зеленским Эрдоган поговорит с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в четверг, 29 сентября, провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Рассчитываю в четверг, если получится, обсудить с уважаемым господином Путиным проблему урегулирования украинского кризиса. Я не настроен пессимистично. В то же время было бы наивным сразу получить позитивный итог. Референдумы, проведенные в четырех городах Украины, создают проблемы, и все можно было бы решить дипломатическим путем. Аналогичная ситуация возникла в 2014 году на примере Крыма, тогда у нас ничего не получилось", - отметил турецкий лидер в эфире телеканала CNN Türk.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 28 сентября, провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Офис президента Украины сообщал, что Зеленский высоко оценил личную роль Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища в Турции украинским командирам, поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, принципиальную позицию по непризнанию незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на захваченных территориях Украины.