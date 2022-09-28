Иранский писатель Ирадж Месдаги в интервью haqqin.az: «Реальная альтернатива режиму Хаменеи – это Реза Пехлеви»

Комментируя для haqqin.az предупреждение нефтяников, Ирадж Месдаги, известный иранский писатель и правозащитник отметил, что забастовочный удар по правительству, которым угрожают нефтяники, действительно мог бы расшатать устои режима аятолл и даже парализовать его. Но проблема заключается в отсутствии единого руководства протестным движением в Иране, что делает чрезвычайно сложным организацию всеобщей забастовки и координацию процесса гражданского неповиновения в целом.

Следует отметить, что в последние годы рабочие иранской нефтяной и нефтехимической промышленности, а также строители, занятые в нефтедобывающем секторе, неоднократно выходили на демонстрации протеста, требуя улучшения условий труда, повышения заработной платы, принятия мер по борьбе с дороговизной…

«В данное время главным мотивом протестной волны, охватившей все провинции страны, является стремление иранского народа к свободе и достойной жизни, которых они были лишены за последние сорок лет, - отметил Месдаги. – Тоталитарная система, установленная после революции 1979 года, непрерывно подавляла и лишала людей их элементарных прав. Убийство 22-летней Махсы Амили, совершенное полицией нравов, повлекло за собой всенародное движение протеста, цель которого – свержение теократического режима».

По мнению Месдаги, исламская система все еще способна подавить народное движение, но, в то же время, она представляет собой продукт средневековья, у которого в Иране нет будущего.

«Рано или поздно исламский режим в Иране будет свергнут, - убежден правозащитник. – Массовые протесты — это взрыв возмущения многолетним подавлением основных прав человека. Нынешний Иран, Афганистан под властью талибов, а также территории, которые еще недавно были оккупированы фанатиками ИГИЛ, остаются единственными местами в мире, где за отказ носить хиджаб женщин могут арестовать, избить и даже убить. Женщины, составляющие половину населения Ирана, лишены в обществе элементарных прав. Однако нынешняя волна протестов выхлестнула за рамки проблемы обязательного ношения хиджаба и вылилась в массовые требования демократии и свободы. Увы, того уважения к чести и достоинству человека, которое мы видим на Западе, даже близко нет в Иране и ему подобных странах».

Месдаги называет хиджаб «флагом исламской системы».

«Когда женщина пересекает границу Ирана, то она обязана немедленно надеть хиджаб, как символ покорности идеологии исламского режима, - с горечью констатирует писатель. – Обязательное ношение хиджаба и подавление прав женщин – это движущая сила исламской системы. Любое массовое движение с требованием отказаться от него непременно приведет к свержению теократии. И Али Хаменеи это прекрасно понимает. Без «флага исламской системы» режим теократов, установленный еще аятоллой Хомейни, теряет всякий смысл. Вот почему муллы могут пойти на компромисс в любой области, но только не в вопросе хиджаба».