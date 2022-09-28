Санду надеется: победа Украины поможет решить проблему Приднестровья

В случае победы Украины в войне могли бы возникнуть условия для урегулирования приднестровского конфликта, считает президент Молдовы Майя Санду.

"Я всегда говорила, что этот конфликт может быть решен, когда появится геополитическая возможность, и мы должны быть готовы к этой геополитической возможности. Как только Украина выиграет войну, тогда может появиться геополитическая возможность", - сказала президент Молдовы, пишет "Европейская правда".

При этом Санду подчеркнула, что в настоящее время не видит условий для мирного решения проблемы Приднестровья.