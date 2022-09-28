Полиция нравов исчезла с улиц Тегерана

Назидательный патруль Сил правопорядка Исламской Республики Иран, сотрудники которого обычно патрулируют улицы и парки иранских городов, следя за тем, чтобы женщины соблюдали правила ношения хиджаба, в последние дни перестал появляться на улицах Тегерана. Об этом сообщает Financial Times.

Действия сотрудников этой службы в начале сентября при задержании 22-летней Махсы Амини, позже скончавшейся, вызвали самые масштабные протесты в Иране за последние несколько лет. По мнению наблюдателей, смерть девушки, причиной которой иранцы считают избиения в полиции, может стать началом для смягчения жестких требований в отношении женской одежды.

«Полицию нравов, скорее всего, уберут с улиц, – считает иранский аналитик Саид Лайлаз. – У Исламской Республики будет очень серьезная проблема с хиджабами, и у нее не будет иного выбора, кроме как предоставить больше социальных свобод городской молодежи из среднего класса».