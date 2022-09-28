Тело известной альпинистки нашли в Гималаях

Поисковая группа в Непале обнаружила тело известной американской горнолыжницы Хилари Нельсон недалеко от вершины горы Манаслу в Гималаях. Об этом сообщает ВВС.

49-летняя Нельсон спускалась с горы со своим партнером, когда пропала без вести. Спасатели нашли ее тело на южной стороне пика высотой 8 163 метра в среду. Ранее сообщалось, что Нельсон упала в трещину в леднике.

Хилари Нельсон считалась одной из лучших альпинисток своего поколения.