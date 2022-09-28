Американцы сбили иранский беспилотник

Армия США сбила иранский беспилотник в провинции Эрбиль в Ираке. Об этом в среду, 28 сентября, сообщило американское центральное командование (CENTCOM).

«Около 14:10 по местному времени американские военные сбили иранский беспилотный летательный аппарат Mojer-6, который двигался по направлению к Эрбилю и нес угрозу силам центрального командования в районе», – говорится в сообщении.

Уточняется, что американские военнослужащие не пострадали в результате нанесенного ранее удара со стороны Тегерана. В среду, 28 сентября, сообщалось, что Корпус стражей исламской революции выпустил с базы «Хамза Сейед аш-Шохада» 360 ракет и беспилотников по позициям террористов, базирующихся на севере Ирака.