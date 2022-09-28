В середине октября стартует Баскетбольная лига Азербайджана (ABL). Так отныне будет называться чемпионат страны. Уже известны и команды, которые сыграют в новой лиге. Это восемь коллективов, в том числе и три региональных: АААF (Хырдалан), «Гянджа», НТД (Баку), «Нефтчи» (Баку), «Олимпик» (Шеки), «Серхедчи» (Баку), «Сабах» (Баку) и «Зирвя» (Астара).

Игры ABL пройдут в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи». Клубы сыграют в четыре круга. Команды, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Полуфиналы будут проходить до двух побед, финальная серия – до трех побед одной из команд.

В рамках подготовки к чемпионату 1 октября состоится мини-турнир, игры которого также примет зал «Серхедчи».

Чемпионат Азербайджана в последний раз проходил в сезоне 2019/20 и был прерван в связи с пандемией. После этого национальное первенство не проводилось.

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года новым президентом Федерации баскетбола Азербайджана стал Эмин Амруллаев. Так что это будет первый чемпионат страны при новом руководстве.

В ABL будет лимит на легионеров. На площадке одновременно смогут находиться не больше трех иностранцев. В клубах будет задействовано более 60 азербайджанских баскетболистов и около 30 игроков из зарубежных стран. Наибольшее представительство у США: на данный момент команды заявили о 19 американцах. Есть легионеры из Грузии, России, Турции, Узбекистана и Нидерландов.

Центральные матчи чемпионата страны будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.