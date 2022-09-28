Россиянин пошел на войну искать сына, но попал в плен к своим...

Иван не нашел сына, а все попытки розыска завершились для него в больнице – мужчину жестоко избил командир отряда, в котором он воевал. После Иван оказался в лагере для украинских военнопленных: по словам мужчины, избивший его командир сообщил российским военным, что Иван – предатель и корректировщик, который якобы передает сведения ВСУ. В лагере для украинских пленных Ивана снова избили до полусмерти, "свои, русские", и несколько раз хотели застрелить, рассказывает мужчина изданию.

В Республике Коми житель поселка Тимшер Иван Казмалы добровольцем уехал на войну в Украину, чтобы найти там своего сына – 19-летнего контрактника Дениса, пропавшего без вести еще весной. «Север.Реалии» рассказало, через что пришлось пройти мужчине.

В апреле к матери Дениса, Екатерине, приехали, чтобы взять анализ на генетический тест. До тех пор пока Денис числится пропавшим без вести и его нет в списках погибших, семья не может рассчитывать на выплату компенсации за его гибель. Отец Дениса, Иван, решил сам поехать на фронт, чтобы получить какую-то информацию. В Ростове Иван сумел убедить начальника военкомата в том, что его надо взять добровольцем на войну. В июле Ивана, за несколько дней до окончания контракта, по его словам, на передовой избил командир батареи. Причиной для конфликта, как говорит Иван, стало то, что командир услышал его разговор с супругой.

Мать и отец узнали, что в первые дни войны псковская часть захватила школу № 134 в Харькове и заняла там оборону. По сообщениям украинских СМИ, военнослужащие ВСУ и теробороны отбили учебное заведение, в результате чего погибли около 30 российских военнослужащих. Позднее украинские бойцы, выбившие войска РФ из Харькова, говорили, что там "не просто были какие-то срочники, 20-летние ребята. Это были гэрэушники и десантники – профессионалы, знавшие, что делают". Денис был среди них самым молодым, с четырехмесячным опытом службы. Получить официальную информацию о том, что случилось с сыном, через Минобороны, ФСБ, правозащитную организацию "Комитет солдатских матерей" и другие организации родители так и не смогли.

По словам Ивана, последний раз Денис вышел на связь с родителями 19 февраля. Сообщил, что находится в Белгородской области и едет "на учения", попросил отца выслать ему три тысячи рублей – сказал, что не хватает денег, чтобы купить палатку. После этого никаких вестей от сына не было. 5 апреля военный комиссар передал родителям извещение, что их сын "пропал без вести на специальной военной операции".

"Сначала, разозлившись, командир на передовой меня избил. Сломал ребра и пробил легкое. Но чтобы начальство не узнало, что он со мной сделал, он сдал меня как корректировщика – того, кто передает сведения ВСУ, - рассказывает Иван. – И когда меня отвезли дальше, то свои же, русские, снова избили – до полусмерти..."

Из заключения главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве от 10 июля следует, что у Ивана были переломы двух ребер, диагностировано спавшее левое легкое и эмфизема мягкой ткани левой половины спины.

Казмалы отправили в лагерь для военнопленных украинцев, но держали отдельно от них. В сентябре его освободили из лагеря. Иван решил не ждать, когда ему привезут документы, а выбрал добираться до части самостоятельно. Но без документов передвигаться по территории через блокпосты было опасно.

Все время, пока Иван находился в лагере, в России он считался пропавшим без вести. Этот статус формально с него сняли только 23 сентября, когда он прибыл в районный военкомат и встал на учет.

"В нашем военкомате знали, где я нахожусь, но ничего не сделали, чтобы меня оттуда вытащить. И сослуживцы из минометной бригады, когда вернулись домой, тоже могли моей жене сообщить, куда я попал. Почему они этого не сделали? - возмущается Казмалы. – А еще говорят, что "русские своих не бросают". Получается, бросают! Всю жизнь боялся получить от своих пулю в спину. А тут, выходит, получил нож в спину".

Иван уверен, что ему полагалась награда – он видел рапорт командира. Но из-за инцидента, когда его назвали корректировщиком, он ее не получил.

"20 июня у нас был бой – прямое столкновение. Не сомневаюсь, что всем в моей минометной бригаде дали награды. Когда я вернулся, мне даже спасибо не сказали за то, что я два месяца под пулями и бомбежками был. А в военкомате над моей историей с избиением просто смеялись", - рассказывает он.

Помимо того, что Иван не получил медаль, ему недоплатили и деньги, положенные по контракту. За два месяца службы Казмалы было положено 400 с лишним тысяч рублей. Но выплатили ему лишь 145 тысяч.

Иван признается, что единственный положительный момент от затеи с поездкой на фронт – в том, что он напал на след сына, "есть надежда, что он в плену".

"У нас есть два извещения, что Денис пропал без вести. Но если позвонить в министерство обороны, там отвечают, что он до сих пор служит. Да что в России творится? - возмущается Иван. – Я даже не удивлюсь, если мой сын не на стороне Украины, а где-то здесь, в таком же лагере, где я был! Там я увидел, как легко люди могут потеряться в России!"

Несмотря на то, что с ним произошло, Иван объявленную президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября мобилизацию одобряет, хотя и считает, что начать ее нужно было еще раньше.

"Я увидел ситуацию со всех сторон – побывал и на войне, и в лагере. Только в украинском плену не был. Я не обижен на нашу армию, а обижен на таких командиров, которые со мной так расправились. С такими командирами мы никакую войну, даже маленькую, не выиграем", - считает Казмалы.

Супруга Ивана, Екатерина, говорит, что будет ждать возвращения своего сына "вечность" и верит, что он вернется. "Главное, чтобы вернулся живой и здоровый, - говорит мать. – Как и все мамы, жду сына – и буду ждать вечность".