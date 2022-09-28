Российский оппозиционер решил уехать из России

Российского политика и публициста Леонида Гозмана выпустили из изолятора, где он отбывал третий подряд административный арест, и он уезжает из России, заявила его дочь Ольга Гозман.

В ночь на четверг издание "Сота" сообщило, что Гозман прошел паспортный контроль в аэропорту "перед отлетом в эмиграцию". Куда он отправится после этого, не уточняется.

BBC напоминает, что Гозман отсутствовал в России, когда начиналось военное вторжение в Украину, но летом вернулся и заявлял, что собирается оставаться в стране. После этого его несколько раз задерживали. Сначала – по уголовному делу о неуведомлении российских властей о гражданстве Израиля. Затем дважды его отправляли под административный арест. Сначала за пост, в котором он сравнивал Гитлера со Сталиным, а СС – с НКВД. Потом еще раз на 15 суток за публикацию девятилетней давности, где политик рассуждал о том, что подразделения СМЕРШ и НКВД в целом ничуть не лучше, чем СС и Гестапо.