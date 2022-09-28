Пентагон открестился от взрывов на «Северных потоках»

По его словам, несмотря на опасения властей ряда европейских стран по поводу того, что аварии на магистралях могли быть результатами умышленного воздействия, утверждать, что это была диверсия, еще рано.

«Многие из наших партнеров пришли к выводу или полагают, что это диверсия. На этом этапе я не могу сказать, что это однозначно так», – уточнил чиновник.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не будут выдвигать каких-либо гипотез случившегося до получения первых результатов расследования. Он также добавил, что США готовы оказать всю необходимую помощь в выяснении обстоятельств случившегося.