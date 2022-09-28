В Киеве пообещали Минску ответ, если...

В случае новых атак с территории Беларуси Украина даст ответ, заявил в интервью «Настоящему времени» секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

"Нам все известно... Если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", - предупредил Данилов, добавив, что не ожидает, что белорусские военные примут участие в возможной атаке.