Госдеп дал добро ВСУ
Украинские войска могут использовать предоставленные США системы вооружений для ударов по захваченным Россией территориям Украины, которые Москва может аннексировать после референдумов. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы дали ясно понять, что когда дело заходит об определенных системах с увеличенным радиусом действия, эти системы могут использоваться на суверенной территории Украины... Когда и если произойдет присоединение, как мы ожидаем, эти территории, останутся украинскими», – сказал он.