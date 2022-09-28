Мурад Самедов, собкор 03:50

Победоносная для Азербайджана 44-дневная война в Карабахе, а также успешные оборонительные и контрнаступательные действия украинской армии стали беспрецедентной рекламой для турецкого оборонпрома. География поставок легендарных турецких «байрактаров» расширяется с каждым днем. Свой интерес к беспилотникам турецкого производства проявила даже такая специфическая с военной точки зрения страна как Япония.

В понедельник, 26 сентября, в Токио прошли переговоры между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и его японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Чавушоглу прибыл в страну Восходящего Солнца для участия в церемонии государственных похорон убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Ведущая японская газета Nikkei приводит детали этих переговоров, согласно которым "министры обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины, а также заявили о необходимости сплочения международного сообщества ради защиты миропорядка, в основе которого лежит принцип верховенства закона". В ходе встречи Чавушоглу также заявил, что в ближайшие дни делегации двух стран проведут встречу для обсуждения возможного партнерства в области обороны и обеспечения безопасности. "Конечно же, мы хотим усилить оборонное сотрудничество с Японией. Если Япония захочет приобрести нашу оборонную продукцию, включая БПЛА, то мы с радостью удовлетворим соответствующий спрос", - приводит Nikkei слова главы МИД Турции.

В комментариях к этой новости японские СМИ пишут, что турецкие «байрактары» являются одними из самых современных видов вооружения, которые изменили принцип ведения боевых действий и прекрасно зарекомендовали себя в ходе войны в Карабахе и Украине. Столь лестные отзывы о чужих технологических достижениях непривычны для Японии, которая сама является ведущей технологической державой мира. Непривычен и интерес Японии к военным технологиям других стран. Как известно, Япония – единственная в мире страна, у которой в Конституции закреплен запрет на создание собственной армии. На этом вскоре после капитуляции настояли американцы, и вот уже более 70 лет безопасность и суверенитет Японии гарантирует армия США. Но сами японцы не в восторге от многолетнего присутствия заокеанских союзников: сказывается восточная гордость и то, что Вашингтон с каждым годом требует все больше денег за покровительство. На этом фоне Япония полна решимости вернуть себе право обладать полноценной армией, чтобы избавиться наконец от американского присутствия и связанных с этим проблем. Создать собственные полноценные Вооруженные силы Японии мешает ее Конституция, к созданию которой приложил руку сам генерал Дуглас Макартур, принимавший капитуляцию Японии во Второй мировой войне.