Эхо карабахской войны докатилось до Японии: Токио присматривается к «байрактарам» новая геополитика
Победоносная для Азербайджана 44-дневная война в Карабахе, а также успешные оборонительные и контрнаступательные действия украинской армии стали беспрецедентной рекламой для турецкого оборонпрома.
География поставок легендарных турецких «байрактаров» расширяется с каждым днем. Свой интерес к беспилотникам турецкого производства проявила даже такая специфическая с военной точки зрения страна как Япония.
В понедельник, 26 сентября, в Токио прошли переговоры между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и его японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Чавушоглу прибыл в страну Восходящего Солнца для участия в церемонии государственных похорон убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
Ведущая японская газета Nikkei приводит детали этих переговоров, согласно которым "министры обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг Украины, а также заявили о необходимости сплочения международного сообщества ради защиты миропорядка, в основе которого лежит принцип верховенства закона".
В ходе встречи Чавушоглу также заявил, что в ближайшие дни делегации двух стран проведут встречу для обсуждения возможного партнерства в области обороны и обеспечения безопасности.
"Конечно же, мы хотим усилить оборонное сотрудничество с Японией. Если Япония захочет приобрести нашу оборонную продукцию, включая БПЛА, то мы с радостью удовлетворим соответствующий спрос", - приводит Nikkei слова главы МИД Турции.
В комментариях к этой новости японские СМИ пишут, что турецкие «байрактары» являются одними из самых современных видов вооружения, которые изменили принцип ведения боевых действий и прекрасно зарекомендовали себя в ходе войны в Карабахе и Украине. Столь лестные отзывы о чужих технологических достижениях непривычны для Японии, которая сама является ведущей технологической державой мира.
Непривычен и интерес Японии к военным технологиям других стран. Как известно, Япония – единственная в мире страна, у которой в Конституции закреплен запрет на создание собственной армии.
На этом вскоре после капитуляции настояли американцы, и вот уже более 70 лет безопасность и суверенитет Японии гарантирует армия США. Но сами японцы не в восторге от многолетнего присутствия заокеанских союзников: сказывается восточная гордость и то, что Вашингтон с каждым годом требует все больше денег за покровительство.
На этом фоне Япония полна решимости вернуть себе право обладать полноценной армией, чтобы избавиться наконец от американского присутствия и связанных с этим проблем.
Создать собственные полноценные Вооруженные силы Японии мешает ее Конституция, к созданию которой приложил руку сам генерал Дуглас Макартур, принимавший капитуляцию Японии во Второй мировой войне.
Но в 1952 году в стране все же появились Национальные силы безопасности, на базе которых в 1954-м были созданы Силы самообороны. По сути, Япония воспользовалась лазейкой в собственной же конституции, ведь запрещает она именно наступательную войну, а не защиту от внешнего врага.
За прошедшие годы Силы самообороны превратились в мощную боевую единицу – Япония уверенно входит в топ-10 стран по силе армии в различных рейтингах. Сейчас страна имеет около 250 тысяч военных, 700 танков, более 130 различных судов и четыре авианосца. А для защиты авиационного пространства у Японии есть 350 зенитных ракетных комплексов и около 300 истребителей.
Очевидно, что стремительно меняющиеся геополитические реалии побуждают даже Японию к пересмотру своей военной доктрины. Нельзя забывать, что эта страна до сих пор формально находится в состоянии войны с Россией, являющейся правопреемницей СССР. После капитуляции Токио, мирный договор с Москвой так и не был подписан. В Японии до сих пор считают Сахалин и острова Курильской гряды своими временно оккупированными территориями.
Япония является третьей экономикой мира и вторым после США технологическим гигантом. В нынешних условиях Токио больше не намерен полагаться лишь на США в вопросе обеспечения своей безопасности. У страны есть желание и все ресурсы для создания полноценной высокотехнологической армии и повышенный интерес к турецким «байрактарам» лишь подтверждает настроения, царящие в стране Восходящего Солнца. Сложно назвать «байрактары» оборонительным оружием…