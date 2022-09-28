Эрдоган: Путин «сделает то, что задумал»

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Анкары повлиять на российского лидера Владимира Путина по вопросу прошедших в захваченных РФ Донбассе, Запорожской и Херсонской областях Украины «референдумов», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пообещал обсудить этот вопрос в телефонном разговоре с Путиным 29 сентября, передает Anadolu.

«(Президент Украины Владимир) Зеленский просит нас о помощи в связи с этими четырьмя областями. То есть он хочет, чтобы мы обсудили этот вопрос с господином Путиным и переубедили его», - сказал Эрдоган, напомнив о телефонном разговоре с украинским лидером, состоявшемся в среду, 28 сентября.

Однако турецкий лидер отметил: «Путин, которого я знаю, сделает то, что задумал».

Президент Турции считает неверным проведение «референдумов» на неподконтрольных Киеву территориях Украины. Отвечая на вопрос, есть ли надежда на мир между Россией и Украиной, Эрдоган заявил, что ситуацию осложняют «референдумы», организованные в областях, контролируемых Россией. Глава государства отметил, что все еще надеется на мир, но считает это невозможным в краткосрочной перспективе.

«Мне бы хотелось, чтобы этого референдума не было, и мы могли бы все это решить дипломатическим путем или могли бы решить они. Но, к сожалению, этого не произошло», - отметил Эрдоган, напомнив, что подобный случай произошел и в 2014 году в Крыму и, несмотря на все его усилия, не смог получить результата.

Турецкий лидер прокомментировал также вопрос, есть ли угроза применения ядерного оружия в российско-украинской войне. «Цена ядерной войны трагична. Об этом не то, чтобы говорить, не нужно даже думать. Я считаю, что самым правильным путем является дипломатическое решение этого вопроса», - подчеркнул Эрдоган.

«Подобные действия усложняют усилия по возобновлению дипломатического процесса и приводят к углублению нестабильности», - сказал он.