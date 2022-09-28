Армения вдвое увеличивает оборонные расходы
Министр финансов Армении Тигран Хачатрян представил членам правительства проект госбюджета страны на следующий год, пишут армянские СМИ.
Согласно документу, в 2023 году Ереван резко увеличит расходы на инфраструктуру, в том числе оборонную. Расходы на эти цели вырастут сразу на 200 млрд драмов, или примерно на 56%, и составят 557 млрд драмов (1 млрд 326 млн долларов США). Соотношение этих расходов к ВВП достигнет 5,9% (по сравнению с 4,5% запланированными на этот год).