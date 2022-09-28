Партия Пашиняна обсуждает выход из ОДКБ

«Сейчас мы подошли к моменту, когда наша страна находится в тяжелейшей ситуации, и ни ОДКБ, ни Россия нам не помогают», – сказал Мелконян, слова которого приводят армянские СМИ.

Правящая фракция в парламенте Армении обсуждает вопрос о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности или заморозке членства в ней, заявил депутат Гагик Мелконян.

По его словам, единственной поставкой вооружения во время 44-дневной войны Армении и Азербайджана был кинжал, который министр обороны РФ Сергей Шойгу подарил своему армянскому коллеге Аршаку Карапетяну.

США могут продать оружие Еревану, если он выйдет из ОДКБ, утверждает Мелконян. «Да, это предварительное условие, они хотят, чтобы мы вышли из ОДКБ», – сказал депутат.

Соединенные Штаты официально не выдвигали подобного публичного требования. Провластный депутат не уточнил, но заявил, что таково условие. А правящая фракция начала обсуждения по вопросу о выходе из ОДКБ или заморозке членства Армении, заверил Мелконян. «Подобные вопросы во фракции предлагались, они обсуждаются и будут обсуждаться, окончательный результат мы пока не озвучили», - отметил депутат.

Бывший министр обороны Давид Тоноян из мест заключения сообщил, что членство в ОДКБ никогда не препятствовало военным закупкам на Западе.

Если бы Пашинян хотел защищать Армению так же сильно, как свою власть, он бы нашел способы закупить оружие, заметил бывший замминистра обороны, республиканец Артак Закарян. Россия является основным поставщиком оружия, но не единственным, сказал бывший чиновник. «Список стран, поставляющих оружие в Армению, достаточно разнообразен, в частности, Армения приобретала оружие у Словакии, Чехии, Польши, Украины, Беларуси, Индии, Иордании, с которыми у нее было сотрудничество в различных форматах», - отметил Закарян.

Если же не получится договориться с США, то Армения может заключить соглашение о военном сотрудничестве с Ираном – и по части закупки вооружения, и по части совместных учений, добавил Закарян.