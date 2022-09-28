Синоптики о погоде в Баку на пятницу

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть северо-западный ветер, который временами усилится.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 18-20°, днем 24-27° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление поднимется с 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 15-20° тепла.