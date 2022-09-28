Названа дата открытия Зангиланского аэропорта

Открытие Зангиланского аэропорта ожидается в середине октября, сообщил АПА спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района Вахид Гаджиев.

9 сентября самый большой пассажирский самолет «Азербайджанских Авиалиний» Airbus A340-500 успешно совершил первый технический полет и приземлился на новой взлетно-посадочной полосе в Зангиланском международном аэропорту.