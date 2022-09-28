Россия перебросила в Украину 80% группировки своих войск, которые находились у границы с Финляндией и странами Балтии, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на трех высокопоставленных представителей европейских оборонных ведомств.

По данным издания, из группировки в 30 тысяч военнослужащих, служивших у границ со странами Балтии и Финляндией, остался лишь «костяк состава». Foreign Policy утверждает, что Москва отвела свои силы из Северной Европы, чтобы восполнить потери войск в Украине.

«Сокращение численности войск, которое мы наблюдаем в последние семь месяцев в этом регионе, очень значительно. Россия на протяжении десятилетий держала около нас сухопутные войска, которые сейчас практически испарились», - рассказал военный чиновник одной из скандинавских стран.

При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет в регионе мощную группировку воздушных сил, а численность российского Северного флота почти не изменилась. По данным Foreign Policy, Москва перебрасывает другую военную технику из Северной Европы в Украину, в том числе зенитные комплексы и ракеты.